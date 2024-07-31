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21:06, 31 июля 2024Мир

Маск согласился подраться с Мадуро

Маск согласился выйти на бой с президентом Венесуэлы Мадуро
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласился выйти на бой с президентом Венесуэлы Мадуро. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я принимаю», — написал предприниматель в ответ на информацию, что Мадуро вызвал его на поединок.

При этом Маск добавил, что не верит в готовность венесуэльского лидера подраться с ним.

Ранее Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах, добавив, что он заслуживает позора. В ответ на это глава государства раскритиковал миллиардера, заявив, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

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      Максим Габриелян
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