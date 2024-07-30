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08:28, 30 июля 2024Мир

Маск и Мадуро обругали друг друга

AP: Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Мадуро в мошенничестве на выборах
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Yolanda Ruiz / Global Look Press

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в мошенничестве на выборах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Это крупное мошенничество на выборах. Позор диктатору Мадуро», — заявил предприниматель.

Мадуро раскритиковал Маска в ответ и заявил, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

Ранее власти девяти стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле с независимыми наблюдателями. Среди них Гватемала, Аргентина, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.

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      Дарья Устьянцева
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