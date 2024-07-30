Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле

Девять стран из Латинской Америки призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

Власти девяти стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле с независимыми наблюдателями. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Гватемалы.

Среди них: сама Гватемала, Аргентина, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.

Кроме того, государства призвали провести заседание совета Организации американских государств (ОАГ), чтобы принять резолюцию для защиты воли народа Венесуэлы.

Правительство Венесуэлы в ответ отозвало дипломатический персонал из семи стран, которые призвали к пересмотру выборов президента: Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе президента страны Николаса Мадуро объявили о его победе. Глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Николас Мадуро набрал 51,2 процента голосов после обработки 80 процентов протоколов.