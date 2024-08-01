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10:26, 1 августа 2024Мир

Маск пригрозил отвезти Мадуро в Гуантанамо на осле

Маск заявил, что идет за Мадуро и отвезет его в Гуантанамо
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен и миллиардер Илона Маск сообщил, что готов отвезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в американскую военную тюрьму Гуантанамо. С таким заявлением он выступил в социальной сети Х.

«Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле», — пригрозил Маск.

30 июля Маск обвинил Мадуро в мошенничестве на выборах, в результате которых венесуэльский лидер был переизбран. В ответ Мадуро заявил, что американский миллиардер является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

31 июля Маск согласился выйти на бой с венесуэльским президентом, который Мадуро предложил провести у себя на родине.

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