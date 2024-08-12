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09:14, 12 августа 2024Экономика

В российском регионе попросили Путина помочь с вывозом угля

Глава Хакасии Коновалов попросил Путина резко увеличить квоты на вывоз угля

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В конце июля 2024 года глава Хакасии Валентин Коновалов попросил президента РФ Владимира Путина оказать угольной отрасли ряд мер поддержки на фоне падения мировых цен на этот вид полезных ископаемых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на видеозапись соответствующего обращения.

Власти региона, в частности, обратились к президенту с просьбой увеличить квоту на вывоз угля в восточном направлении с 6,5 до 10 миллионов тонн. Кроме того, глава Хакасии попросил главу государства возобновить применение понижающих коэффициентов при определении платы за перевозки угля 0,4 и 0,895.

Помимо этого Коновалов попросил Путина установить скидки в рамках тарифного коридора ОАО РЖД на уровне 12,8 процента. Президент поручил рассмотреть список требований главы Хакасии вице-премьеру Виталию Савельеву. Соответствующую резолюцию власти направили в профильные ведомства.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в январе-апреле 2024 года 52,4 процента российских угольных компаний стали убыточными. Их совокупная прибыль за этот период времени сократилась в 15 раз, а отрицательное сальдо выручки и убытков составило 14,3 миллиарда рублей. За год доля угольных компаний в РФ, испытывающих проблемы с рентабельностью, выросла 1,6 раза, а в сравнении с тем же периодом 2022-го — в 2,5 раза.

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