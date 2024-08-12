Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 12 августа 2024Мир

В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

В Румынии при переходе границы задержали почти 15 тысяч украинских дезертиров

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В Румынии при незаконном переходе границы задержали почти 15 тысяч украинских дезертиров, 24 из них выжить не удалось. Об этом говорится в видеорепортаже румынского интернет-издания HotNews.ro со ссылкой на источники.

По данным пограничной полиции уезда Марамуреш, 14 652 украинца попытались незаконно пересечь границу с начала специальной военной операции (СВО) до 23 июля. Кроме того, каждый день местные правоохранители находят от 20 до 50 украинцев, которые «в той или иной форме пересекали границу Румынии».

Эти цифры растут каждый месяц и подобное сейчас происходит на границах Украины с Польшей и Молдавией, отмечает издание.

В случае обнаружения украинскими пограничниками бежавшим грозит тюрьма, так как на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не разрешается выезжать из страны.

Ранее в Верховной Раде предложили создать военную полицию для расследования дел дезертиров. Отмечалось, что задачей полиции станет обеспечение дисциплины в военных ведомствах Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      В России подешевели подержанные машины

      Microsoft удалит Paint 3D из Windows

      Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей

      В российском регионе ФСБ задержала украинского военного

      Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

      Россиян предупредили о новой схеме обмана с «Госуслугами». Что это за схема и как защититься от мошенников?

      Вертолет упал на крышу роскошного отеля, загорелся и попал на видео

      Стало известно о нереализованных экономических планах Байдена

      Россиянина приговорили к 10 годам за поджог релейного шкафа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше