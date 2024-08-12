В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

В Румынии при переходе границы задержали почти 15 тысяч украинских дезертиров

В Румынии при незаконном переходе границы задержали почти 15 тысяч украинских дезертиров, 24 из них выжить не удалось. Об этом говорится в видеорепортаже румынского интернет-издания HotNews.ro со ссылкой на источники.

По данным пограничной полиции уезда Марамуреш, 14 652 украинца попытались незаконно пересечь границу с начала специальной военной операции (СВО) до 23 июля. Кроме того, каждый день местные правоохранители находят от 20 до 50 украинцев, которые «в той или иной форме пересекали границу Румынии».

Эти цифры растут каждый месяц и подобное сейчас происходит на границах Украины с Польшей и Молдавией, отмечает издание.

В случае обнаружения украинскими пограничниками бежавшим грозит тюрьма, так как на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет не разрешается выезжать из страны.

Ранее в Верховной Раде предложили создать военную полицию для расследования дел дезертиров. Отмечалось, что задачей полиции станет обеспечение дисциплины в военных ведомствах Украины.