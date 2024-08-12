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19:45, 12 августа 2024Ценности

В сети оценили внешность 18-летней дочери Тома Круза без макияжа на новых фото

Том Круз

Том Круз. Фото: Hannah McKay / Reuters

В сети оценили внешность дочери голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс Сури Круз на новых фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 18-летнюю девушку во время прогулки в Нью-Йорке, США. На полученных кадрах она предстала в облегающем синем топе, обрезанных до колен черных спортивных штанах и белых кроссовках с оранжевыми и фиолетовыми вставками. Также наследница артистов распустила волосы и отказалась от макияжа.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Молодая девушка с естественной красотой. Думаю, она взяла лучшее от обоих родителей», «Как и ее мама, она от природы красива и, похоже, ведет обычную жизнь. Кажется, ей не нравится чрезмерное количество косметики, тату, пирсинга и пластических операций», «Действительно похожа на обоих своих родителей», — заявили юзеры.

В апреле сообщалось, что Сури Круз решила отказаться от общения с отцом после наступления совершеннолетия.

Круз и Холмс прожили в браке с 2006 по 2012 год. После развода актриса получила единоличную опеку над ребенком, а ее бывший муж — право на посещение дочери. Известно, что против общения Сури с отцом выступала ее мать, которая опасалась интереса Круза к сайентологии. Последние годы актер практически не общался с дочерью.

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      Карина Черных
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