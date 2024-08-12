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11:27, 12 августа 2024Путешествия

В Сочи еще один катер наехал на 17-летнюю туристку и распорол ей живот

В Лазаревском районе Сочи катер наехал на туристку и распорол ей живот

В Сочи еще один катер наехал на плававшую в море несовершеннолетнюю туристку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Несчастный случай произошел вечером 11 августа на пляже поселка Лоо в Лазаревском районе курортного города. По данным источника, судно заплыло в зону купания и распороло 17-летней девушке живот. По словам очевидцев, у нее были «кишки наружу».

Медики госпитализировали пострадавшую. Сочинское линейное управление МВД России на транспорте отправило на место происшествия следственно-оперативную группу. Правоохранители изъяли судно и проводят проверку.

Накануне в Хостинском районе Сочи другой катер наехал на мужчину. Отдыхающий сказал, что чудом остался жив, потому что успел оттолкнуться от борта судна. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

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      Мария Борисова
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