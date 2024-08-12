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10:10, 12 августа 2024Бывший СССР

В Сумах поврежден объект критической инфраструктуры

Командование ВСУ «Север»: в Сумах поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что в городе произошло два взрыва. Также появилась информация о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в городе Мирополье.

Согласно данным официального украинского ресурса для оповещения населения, сегодня в Сумской области два раза объявлялась воздушная тревога, одна из них ночью, вторая длится до сих пор. Ночью украинские СМИ два раза сообщали о взрывах в Сумах.

9 августа в Сумах также раздались взрывы. В Сумской области была объявлена воздушная тревога.

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      Илья Таксюр
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