Взрывы произошли в Сумах

В Сумах произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах прозвучали взрывы», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Днепропетровской области произошло возгорание на одной из электроподстанций в результате ночных взрывов. Как отмечалось, отключались воздушные линии и обесточивались бытовые потребители. Минэнерго Украины сообщало, что возгорание удалось ликвидировать.

9 августа также стало известно, что в подконтрольной украинским властям части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.