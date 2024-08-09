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12:50, 9 августа 2024Бывший СССР

Взрывы произошли в Сумах

В Сумах произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах прозвучали взрывы», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Днепропетровской области произошло возгорание на одной из электроподстанций в результате ночных взрывов. Как отмечалось, отключались воздушные линии и обесточивались бытовые потребители. Минэнерго Украины сообщало, что возгорание удалось ликвидировать.

9 августа также стало известно, что в подконтрольной украинским властям части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

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      Кристина Есикова
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