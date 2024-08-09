На Украине произошло возгорание на электроподстанции

В Днепропетровской области произошло возгорание на электроподстанции

В ночь на пятницу в результате взрывов произошло возгорание на одной из электроподстанций в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область: в результате боевых действий на подстанции возникло возгорание. При этом отключались воздушные линии и обесточивались бытовые потребители. Возгорание ликвидировано», — заявило ведомство.

Технологические нарушения обесточили оборудование на подстанции и бытовые потребители южного региона Украины. В западном регионе страны также отключалось оборудование на одном из энергообъектов, что привело к отключению света для бытовых потребителей и инфраструктуры.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в трех регионах. По информации «Укрэнерго», взрывы произошли ночью в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.