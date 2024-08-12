В центре Санкт-Петербурга обрушилось перекрытие дома

В центре Петербурга во время ремонта произошло обрушение перекрытия в квартире

В одном из многоквартирных домов в центре Санкт-Петербурга обрушилось перекрытие между четвертым этажом и чердаком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Центрального района города.

Инцидент произошел в доме на Гороховой улице во время проведения ремонтных работ. Уточняется, что никто из жителей не пострадал. На место происшествия прибыли специалисты управляющей компании и МЧС России, там также находится глава администрации Александр Векслер, координирующий работу профильных служб.

По данным издания «Фонтанка», жителей дома предупредили о возможном выселении.

Ранее стало известно, что в Новосибирске потолок в квартире жилого дома рухнул на кровать. В управляющей компании после обращения собственника установили, что слой штукатурки на потолке превышает норму более чем в два раза. Именно это стало причиной обрушения потолка.