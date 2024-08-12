В Турции подросток с нацистской символикой напал на мечеть

В турецком Эскишехире 18-летний подросток напал с ножом и топором на мечеть

В Турции молодой человек в маске с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» напал на мечеть Тепебаши в Эскишехире. Он ранил ножом семь человек и одного лишил жизни, применив топор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Находящийся рядом полицейский патруль задержал нападавшего, его допрашивают. Он также снимал происходящее на камеру GoPro. На место приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавших. В соцсетях местные назвали злоумышленника «турецким Брейвиком», который расправился с 77 людьми в молодежном лагере в Осло в 2011 году.

Турецкое издание Hurriet уточняет, что 18-летний подросток совершил нападение с ножом и топором «под влиянием компьютерной игры» на военную тематику. При этом издание сообщает не о семи, а о пяти пострадавших, двое из которых «находятся в опасном для жизни состоянии».

Ранее преступник-рецидивист подкрался к французскому туристу на улице Нью-Йорка, ударил его по голове и попал на видео. Нападение произошло возле ресторана быстрого питания Burger King. Позже полицейские арестовали американца и выяснили, что не так давно он уже совершал нападение на пожилого местного жителя.