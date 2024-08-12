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02:07, 12 августа 2024Мир

Вице-президент Ирана заявил о планах подать в отставку спустя 10 дней работы на посту

Вице-президент Ирана Зариф заявил, что намерен подать в отставку

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф намерен подать в отставку после всего десяти дней работы на посту. Об этом он сообщил в соцсети X.

Он пояснил, что недоволен результатом своей работы и испытывает стыд из-за того, что «не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств так, как обещал». Кроме того, Зариф отметил, что для него открылась возможность «продолжить путь в университете».

Зариф возглавил консультационный совет после победы Масуда Пезешкиана на выборах президента Ирана 5 июля. Новый президент обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране.

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      Марина Совина
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