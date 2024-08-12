Воспитательница сломала руку ребенку в российском детском саду и попала на видео

Во Владикавказе воспитательница сломала руку мальчику, ее сняли на видео

Во Владикавказе воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На опубликованных каналом кадрах видно, как педагог берет ребенка за руку и оттаскивает его в сторону. Когда в детсад пришла мать мальчика, воспитательница пожаловалась ей на плач и рекомендовала проверить руку.

Россиянка последовала совету воспитательницы и обратилась в больницу, где ее сыну диагностировали перелом плечевой кости. Следственный комитет начал проверку в отношении педагога.

Ранее жительница Москвы обвинила воспитательницу детского сада в избиении ее ребенка. По ее словам, мальчик часто плакал из-за трудности адаптации к новым условиям. Затем ребенок пожаловался, что его столкнули со стула, в результате чего он ударился головой об пол.