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17:33, 12 августа 2024Забота о себе

Врач оценила пользу народного средства от синяков с мазью от геморроя

Косметолог Егорова: мазь от геморроя опасно использовать при отеках под глазами

Фото: Anna Gawlik / Shutterstock / Fotodom

Мазь от геморроя часто советуют в качестве народного средства от отеков и синяков под глазами, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Пользу этого необычного рецепта она оценила в беседе с aif.ru.

По словам Егоровой, мази от геморроя приписывают способность убирать отеки под глазами из-за содержания в ней гепарина. Врач пояснила, что это вещество нужно для разжижения крови. Оно имеет противовоспалительный эффект, восстанавливает сосуды и способствует заживлению ушибов и синяков. «Отсюда и мнение, что такая мазь якобы справляется с отеками и синяками под глазами», — отметила специалист.

На самом же деле, говорит Егорова, использовать мазь от геморроя в косметических целях опасно. Врач уточнила, что гепарин при попадании на нежную кожу вокруг глаз может вызвать кровоподтеки и повредить тонкие сосуды. Кроме того, по ее словам, после подобных косметических манипуляций на коже может появиться контактный дерматит. «Это связано с тем, что кожа под глазами тонкая и нежная, гораздо нежнее, чем слизистая перианальной области», — заключила косметолог.

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