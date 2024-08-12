Врач предупредил об опасности одного блюда из кабачков

Диетолог Шкитин: обжаренные кабачки из-за избытка жира влияют на многие органы

Кабачки и баклажаны часто жарят с большим количеством растительного масла, которое овощи хорошо впитывают, предупредил врач-диетолог Сергей Шкитин. Об опасности этого блюда из кабачков он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с небольшим количеством клетчатки люди, которые едят обжаренные кабачки, потребляют колоссальное количество жира, отметил он. «За счет избытка жира блюдо начинает влиять на многие органы. Пища становится калорийной и трудно усваиваемой», — подчеркнул Шкитин.

Более полезным способом приготовить эти овощи он назвал тушение, приготовление рагу, а также кабачковой и баклажанной икры. Фаршированные кабачки и баклажаны с мясом диетолог назвал лучшими блюдами с сезонными овощами, поскольку они содержат и клетчатку, и белок.

Шкитин также порекомендовал срезать овощи небольших размеров — вкусовые качества переросших кабачков меняются из-за разрастания внутри плода клетчатки. Однако, отметил он, по химическому составу молодой и старый кабачок ничем не отличается, а польза овоща зависит от почвы, на которой он рос.

Ранее заместитель декана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что готовая еда из сервисов доставки пользуется большим спросом, но представляет потенциальную опасность. По словам врача, длительная цепь изготовления продукта (заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка, хранение) повышает риск нарушения санитарно-гигиенических стандартов.