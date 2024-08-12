Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:33, 12 августа 2024Забота о себе

Врач предупредил об опасности одного блюда из кабачков

Диетолог Шкитин: обжаренные кабачки из-за избытка жира влияют на многие органы

Фото: Mahmoud Khattab / Globallookpress.com

Кабачки и баклажаны часто жарят с большим количеством растительного масла, которое овощи хорошо впитывают, предупредил врач-диетолог Сергей Шкитин. Об опасности этого блюда из кабачков он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с небольшим количеством клетчатки люди, которые едят обжаренные кабачки, потребляют колоссальное количество жира, отметил он. «За счет избытка жира блюдо начинает влиять на многие органы. Пища становится калорийной и трудно усваиваемой», — подчеркнул Шкитин.

Более полезным способом приготовить эти овощи он назвал тушение, приготовление рагу, а также кабачковой и баклажанной икры. Фаршированные кабачки и баклажаны с мясом диетолог назвал лучшими блюдами с сезонными овощами, поскольку они содержат и клетчатку, и белок.

Шкитин также порекомендовал срезать овощи небольших размеров — вкусовые качества переросших кабачков меняются из-за разрастания внутри плода клетчатки. Однако, отметил он, по химическому составу молодой и старый кабачок ничем не отличается, а польза овоща зависит от почвы, на которой он рос.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее заместитель декана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что готовая еда из сервисов доставки пользуется большим спросом, но представляет потенциальную опасность. По словам врача, длительная цепь изготовления продукта (заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка, хранение) повышает риск нарушения санитарно-гигиенических стандартов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

      Лиса забралась на оружейный завод в России и украла печенье

      Экс-депутата горсовета осудили по делу о подкупе недвижимостью на миллионы рублей

      Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

      Губернатор российского региона доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей

      Джулия Фокс прогулялась по улице в сшитой из трусов юбке

      На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

      Депутат Рады рассказал о конфликте Зеленского и главы «Слуги народа»

      Во Франции призвали прекратить помощь Украине

      Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше