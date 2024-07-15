Россиян предупредили об опасности готовой еды из сервисов доставки

Педиатр Коновалов: готовая еда из доставки может привести к кишечной инфекции

Заместитель декана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что готовая еда из сервисов доставки пользуется большим спросом, но не всегда есть возможность контролировать весь процесс производства — от заготовок до хранения и транспортировки до потребителей. О потенциальной опасности готовых блюд педиатр предупредил россиян в комментарии для издания aif.ru.

По словам врача, длительная цепь изготовления продукта (заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка, хранение) повышает риск нарушения санитарно-гигиенических стандартов. Покупатель не может быть уверен, что, например, салат приготовили из качественных продуктов, уточнил эксперт. Также неизвестно, при каких условиях хранили блюдо, соблюдали ли требования к транспортировке. Поэтому велик риск, что покупка готовых блюд может привести к кишечной инфекции, заявил Коновалов.

Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, врач посоветовал покупать продукты и готовить самостоятельно. Но даже при домашнем приготовлении следует соблюдать правила безопасности, заключил он.

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