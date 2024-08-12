Женщина показала неожиданную находку в лесу и получила совет обратиться в полицию

Пользовательница Reddit с ником itsZuccary показала неожиданную находку, на которую она наткнулась во время прогулки в лесу. Публикация сильно обеспокоила комментаторов.

Автор поста рассказала, что обнаружила в лесу ходунки для пожилых людей. Она также опубликовала фото, на котором можно увидеть, что приспособление стоит на лесной тропе.

Женщина получила от комментаторов совет обратиться в полицию. По их мнению, владелец ходунков мог попасть в беду. «Это похоже на деменцию. Сообщите об этом [в полицию], чья-то тетя могла потеряться», «Если вы только что нашли это, то расскажите об этом администрации парка, возможно, кто-то потерялся», «Это совсем нехорошо. Кто-то потерялся», — написали они.

Еще один участник обсуждения предположил, что ходунки мог оставить бездомный. «Я почти уверен, что это бездомный, который выбросил ходунки, найденные в мусорном баке. Бездомные люди постоянно что-то собирают. Они разбивают лагерь в лесу», — заявил он.

Ранее пользователь Reddit разместил на портале фото жуткой находки, которую он обнаружил в лесу. Комментаторы признались, что увиденное напугало их.