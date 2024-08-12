Южная Корея и США проведут ежегодные военные учения

Южная Корея и США начнут военные учения Ulchi Freedom Shield 19 августа

Южная Корея и США начнут ежегодные военные учения Ulchi Freedom Shield 19 августа. Об этом заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея, сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что в рамках тренировок, которые пройдут с 19 по 29 августа, американские и южнокорейские военнослужащие будут отрабатывать в том числе навыки по реагированию на применение оружия массового поражения. «Нынешние учения будут отражать реалистичные угрозы, такие как возросший ракетный потенциал Северной Кореи, попытки блокировки сигналов GPS, кибератаки, уроки недавних военных конфликтов», — добавили в комитете.

Как отметили в Сеуле, страны, в частности, укрепят свой потенциал по сдерживанию и обороне в случае применения оружия массового поражения. Военные отработают стратегию содействия гражданскому правительству в «его подготовке к оборонительным и наступательным операциям, гражданской обороне во время войны».

В учениях также примут также военные стран-членов Командования ООН, а представители надзорного комитета нейтральных государств будут наблюдать за маневрами.

Ранее в Южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов заявили, что Северная Корея снова запустила воздушные шары в сторону Сеула. Отмечается, что соседние страны уже несколько раз обменивались подобными шарами с различным содержанием — от мусора и листовок, до флеш-карт с южнокорейской музыкой.