В Южной Корее заявили о запусках со стороны КНДР

«Ёнхап»: Северная Корея отправила на Юг воздушные шары с мусором

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов объявил, что КНДР снова запустила воздушные шары в сторону Республики Корея. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

С учетом направления ветра есть вероятность того, что воздушные шары прилетят в регион Кенгидо. Местных жителей призывают не трогать эти предметы, но обращаться в полицию или на ближайшую военную базу.

Как известно, обе Кореи уже давно обмениваются воздушными шарами. Например, 6 июня этого года в Северную Корею полетели воздушные шары с листовками и флеш-картами с южнокорейской музыкой. В ответ на это 8 июня Северная Корея отправила на Юг шары с мусором.

Тогда Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции из громкоговорителей на границе с КНДР. Ее северный сосед отреагировал на это запуском трех сотен воздушных шаров с мусором. Кроме того, Пхеньян распорядился установить динамики и громкоговорители на границе с Южной Кореей, чтобы снова начать транслировать прерванные в 2018 году аудиопередачи с пропагандой идей чучхе и критикой «капиталистического Юга».

В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула. Незадолго до этого шар с мусором, отправленный из КНДР, попал на территорию, где располагается администрация президента Южной Кореи.