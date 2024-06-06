Южная Корея отправила в КНДР флешки с музыкой k-pop в ответ на шары с навозом

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, переносившие флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop. Об этом сообщает CNN.

Акция была проведена движением «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) в ответ на запуск Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом. Южнокорейские активисты отправили в КНДР в общей сложности 200 тысяч антиправительственных листовок, 5000 USB-накопителей с музыкальными клипами и сериалами, а также 2000 однодолларовых купюр. Этот груз был прикреплен к десяти воздушным шарам.

Движение FFNK, в которое входят в том числе и беженцы из Северной Кореи, ранее также проводило подобные акции, отправляя в КНДР продукты, лекарства, радиоприемники, листовки и новостные заметки.

В конце мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею в ответ на распространение агитационных листовок.

С 1 по 2 июня Северная Корея вновь отправила около 600 шаров с мусором на территорию Южной Кореи.

3 июня стало известно о готовности КНДР прекратить подобные акции.