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06:19, 3 июня 2024Мир

Северная Корея пообещала перестать отправлять шары с мусором

Politico: Северная Корея пообещала перестать отправлять шары с мусором

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Об этом пишет Politico.

Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

Неизвестно, продолжит ли Южная Корея применять карательные меры после приостановки Северной Кореей запусков воздушных шаров, отметило издание.

Ранее стало известно, что КНДР начиная с 14:00 по мск 1 июня запустила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

29 мая КНДР отправила свыше 150 воздушных шаров с мусором. Незадолго до этого северокорейские власти заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

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      Юлия Мискевич
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