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12:24, 9 июня 2024Мир

Южная Корея приготовила ответ на шары с мусором от КНДР

Южная Корея решила возобновить пропагандистские трансляции на границе с КНДР

Фото: Yonhap / Reuters

Южная Корея решила возобновить пропагандистские трансляции из громкоговорителей на границе с КНДР. Об этом со ссылкой на решение Совета национальной безопасности (СНБ) республики сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что теперь жители приграничных районов Северной Кореи вновь смогут услышать новости и другие южнокорейские передачи, а также композиции исполнителей k-pop.

8 июня стало известно, что КНДР вновь отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи. До этого южнокорейские активисты ответили на аналогичную акцию отправкой в КНДР воздушных шаров с флешками, на которые были записаны сериалы и k-pop.

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      Алевтина Запольская
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