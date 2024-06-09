Южная Корея приготовила ответ на шары с мусором от КНДР

Южная Корея решила возобновить пропагандистские трансляции на границе с КНДР

Южная Корея решила возобновить пропагандистские трансляции из громкоговорителей на границе с КНДР. Об этом со ссылкой на решение Совета национальной безопасности (СНБ) республики сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что теперь жители приграничных районов Северной Кореи вновь смогут услышать новости и другие южнокорейские передачи, а также композиции исполнителей k-pop.

8 июня стало известно, что КНДР вновь отправила шары, предположительно, с мусором в направлении Южной Кореи. До этого южнокорейские активисты ответили на аналогичную акцию отправкой в КНДР воздушных шаров с флешками, на которые были записаны сериалы и k-pop.