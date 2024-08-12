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07:01, 12 августа 2024Забота о себе

За шесть лет отношений ни разу не видевшей гениталии партнера женщине дали совет

Фото: MBLifestyle / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая за все шесть лет отношений ни разу не видела гениталии партнера, но при этом мечтает об оральном сексе с ним. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, ей и ее партнеру Чаку по 26 лет. Они встречаются шесть лет, из них четыре года живут вместе. Половую жизнь с избранником она называет активной, однако признается, что ни разу не занималась с ним оральным сексом и в основном остается неподвижной во время близости. Более того, женщина даже ни разу толком не видела пенис партнера. «Я никогда не инициирую секс и не занимаю в нем ведущей роли, а также не смотрю на нас, когда мы обнажены», — объяснила она.

Женщина подчеркнула, что ей нравится целоваться и заниматься сексом с Чаком, но она хотела бы по достоинству оценить его голым и больше экспериментировать. «Я хотела бы быть более уверенной и активной в постели. Чак берет на себя 100 процентов всей тяжелой работы. И хотя он утверждает, что ему чертовски нравится все, что мы делаем, уверена, мое участие в процессе понравилось бы ему. Кроме того, я подозреваю, что мне и самой бы понравилось быть более активной!» — написала она.

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В ответ Юзвяк порекомендовал сперва поговорить с партнером о его предпочтениях, желаниях, о том, действительно ли ему чего-то не хватает в постели. После обсуждения, продолжил он, можно перейти к экспериментам. «Вы можете приглушить свет, прежде чем впервые взглянуть на его пенис. Вы можете попытаться спонтанно сделать то, на что он обычно вам намекает, или направить руку партнера туда, куда хотите», — предложил эксперт. Если наладить устраивающую обоих интимную жизнь не получится, лучше обратиться к психотерапевту или сексологу, добавил Юзвяк.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, желающей попробовать анальный секс несмотря на болезненный первый опыт. В ответ эксперт порекомендовал автору письма начинать медленно и с малого, например, купить набор фаллоимитаторов разного размера, чтобы постепенно расслаблять сфинктер.

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      Александра Лисица
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