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05:00, 9 августа 2024Забота о себе

Желающей повторить неудачный секс-эксперимент женщине дали совет

Фото: Charlesdeluvio / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, желающей повторить неудачный секс-эксперимент с мужем. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что муж попытался заняться с ней анальным сексом без предупреждения, когда они оба были моложе. «Меня как будто ударили ножом. Мы много говорили о важности общения, он очень извинялся и никогда больше не совершал этой ошибки. Но с тех пор я очень боюсь пробовать еще раз!» — призналась женщина. По ее словам, после этого случая они неоднократно пытались попробовать анальную стимуляцию, но она не могла расслабиться, из-за этого она всякий раз испытывала боль.

Однако недавно женщине приснился возбуждающий сон об анальном сексе, и ей снова захотелось повторить эксперимент. «Еще я волнуюсь, потому что после рождения ребенка у меня появилось несколько геморроидальных узлов, и я хотела знать, ухудшает ли анальный секс их состояние и не приводит ли к появлению новых», — поинтересовалась она.

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В ответ Юзвяк порекомендовал автору письма начинать медленно и с малого, например, купить набор фаллоимитаторов разного размера, чтобы постепенно расслаблять сфинктер. «Я встречал женщин, которым не нравятся пальцы в анусе, но нравятся другие вещи (игрушки, языки, члены). Возможно, вам просто нужно найти формы стимуляции, которые подходят именно вам», — написал он, порекомендовав сперва поэкспериментировать с секс-игрушками в одиночку.

Вы можете использовать технику дыхания и расслабления: после введения, как только почувствуете сопротивление или боль, остановитесь, подышите и просто позвольте сфинктеру медленно расслабиться вокруг того, что в нем находится. Тогда вы сможете пойти глубже. Также обратите внимание на технику тренировки, которая поможет вам расслабиться в начале анальной игры. Для этого нужно вставить палец и удерживать его в течение нескольких секунд в соответствующих положениях на 12, 3, 6 и 9 часов

Рич Юзвяксекс-коуч

Кроме того, добавил эксперт, если геморрой не в стадии обострения, проблем с ним быть не должно. «Но если вы испытываете боль и раздражение в этой области, возможно, вам стоит пройти обследование у врача», — посоветовал он.

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, переживающему за верность своей избранницы, оказавшейся серийной изменницей. В ответ эксперт привел данные исследования 2018 года, показавшие, что, если кто-то в прошлом занимался сексом вне своих основных отношений, вероятность того, что он сделает это в дальнейшем, в три раза выше.

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      Александра Лисица
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