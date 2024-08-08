Мужчина пожаловался на оказавшуюся серийной изменницей партнершу и получил совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, переживающему за верность своей избранницы, оказавшейся серийной изменницей. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Мужчина рассказал, что после года идеальных отношений узнал о прошлом партнерши. По его словам, женщина в молодости много пила и на вечеринках изменяла бывшему избраннику с разными мужчинами, при этом занимаясь с ними незащищенным сексом. После разрыва отношений у нее не было продолжительных отношений, а один из коротких романов женщина завела с женатым другом.

Мужчина подчеркнул, что в целом доверяет избраннице, однако ловит себя на мрачных мыслях. «Что, если мы поженимся или продолжим эти отношения, она, будучи пьяной, может принять ужасное решение и сделать что-то в этом роде. Я уверен, что она потом пожалеет об этом, но не уверен, что расскажет об этом мне. Сейчас она не пьет много, но когда пьет, пьянеет сильнее других», — написал автор письма.

В ответ Юзвяк привел данные исследования 2018 года, показавшие, что, если кто-то в прошлом занимался сексом вне своих основных отношений, вероятность того, что он сделает это в дальнейшем, в три раза выше. Эксперт предложил автору письма быть внимательнее к женщине, когда она выпивает — возможно, условием продолжения отношений должен стать ее отказ от алкоголя. «Но я сопротивляюсь идее "однажды изменник — изменник навсегда", потому что верю в нейропластичность. Люди могут меняться — и меняются», — заверил он.

Юзвяк отметил, если женщина сама рассказала о своем поведении, значит, она заинтересована в переменах. «Спросите ее, думает ли она, учитывая свое прошлое, что сможет остаться верной вам. Вам также следует узнать, считает ли она себя немоногамной и согласна ли на такую договоренность», — предложил он, также посоветовав разработать план на случай, если верность невозможна.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, стесняющейся предложить партнеру секс-игрушки. Секс-коуч порекомендовал ей не пытаться предсказать эмоции избранника: если он действительно уже проявлял отвращение к секс-игрушкам, то понадобится спокойный и терпеливый разговор, по результатам которого мужчина должен решить, выходить ли ему из зоны комфорта.