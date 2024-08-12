Завернутого в одеяло младенца нашли подброшенным в центре Петербурга

У дома в центре Санкт-Петербурга нашли завернутого в одеяло младенца

В Адмиралтейском районе в центре Санкт-Петербурга неизвестный подбросил ко входу дома младенца, завернутого в одеяло. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, прибывшие на место сотрудники полиции передали ребенка медикам. Позже его доставили в детскую больницу.

На новорожденном была бирка из родильного дома, по ней установили, что матерью младенца является 34-летняя гражданка Киргизии, ее объявили в розыск.

Другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, разузнала «Фонтанка».

До этого сообщалось, что в Минусинске Красноярского края нашли десятимесячного младенца в квартире, заваленной мусором. Спасти ребенка тогда не удалось.

По факту случившегося красноярские сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку.