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09:32, 12 августа 2024Россия

Завернутого в одеяло младенца нашли подброшенным в центре Петербурга

У дома в центре Санкт-Петербурга нашли завернутого в одеяло младенца

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе в центре Санкт-Петербурга неизвестный подбросил ко входу дома младенца, завернутого в одеяло. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, прибывшие на место сотрудники полиции передали ребенка медикам. Позже его доставили в детскую больницу.

На новорожденном была бирка из родильного дома, по ней установили, что матерью младенца является 34-летняя гражданка Киргизии, ее объявили в розыск.

Другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, разузнала «Фонтанка».

До этого сообщалось, что в Минусинске Красноярского края нашли десятимесячного младенца в квартире, заваленной мусором. Спасти ребенка тогда не удалось.

По факту случившегося красноярские сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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