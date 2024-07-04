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12:15, 4 июля 2024Россия

В российском городе в заваленной мусором квартире нашли младенца

В Минусинске в заваленной мусором квартире нашли десятимесячного младенца

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

В Минусинске Красноярского края нашли десятимесячного младенца в квартире, заваленной мусором. О произошедшем в российском городе сообщил портал Ngs24.ru.

По данным издания, спасти ребенка не удалось. Следователи установили, что мать уложила мальчика спать в одной комнате с двухлетним братом. Сама она ушла в соседнюю спальню к мужу.

Спустя некоторое время женщина решила проверить сыновей. Войдя в комнату, она увидела, что младший застрял между рейками дна кровати, которые провалились. Его зажало матрасом.

При осмотре квартиры выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях. Поэтому старшего изъяли из семьи и поместили в Красноярский краевой специализированный дом ребенка №4. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в селе Пивань Хабаровского края 21-летняя женщина заживо закопала новорожденного младенца.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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