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11:20, 21 июня 2024Россия

21-летняя россиянка заживо закопала новорожденного

В Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца

Фото: Marcel Fagin / Unsplash

В селе Пивань Хабаровского края 21-летняя девушка заживо закопала новорожденного младенца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, россиянка с 14 лет не жила с родителями. Она часто пропадала и выпивала, а два года назад родила девочку от женатого мужчины, однако вести разгульный образ жизни не прекратила.

Мать попыталась лишить дочь родительских прав, но не сумела довести дело до конца. Жительница Хабаровского края недавно перебралась в дом к родителям в Комсомольск-на-Амуре и нашла там работу.

Роды недоношенного малыша проходили на даче в Пивани, принимала их мать женщины. После в голосовых сообщениях женщина призналась, что ребенок был жив и плакал, когда его закапывали.

У 21-летней россиянки есть младшая сестра, девочке и ее маленькой племяннице уже начали искать опекунов.

Ранее сообщалось, что в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете торгового центра (ТЦ) «Макси» на Московском проспекте и выбросила ребенка в лесу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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