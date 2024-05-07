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09:58, 7 мая 2024Россия

15-летняя россиянка родила в туалете ТЦ и выбросила ребенка в лесу

В Архангельске школьница родила в туалете ТЦ и выбросила ребенка в лесу

Фото: PxHere

В Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете торгового центра (ТЦ) «Макси» на Московском проспекте и выбросила ребенка в лесу. Об этом сообщило издание «Сапа» в Telegram-канале.

По сведениям издания, все произошло в августе 2023 года. В отношении несовершеннолетней россиянки и ее 18-летнего парня возбудили уголовное дело.

Как выяснили следователи, новоиспеченные родители завернули младенца в футболку, вынесли его из ТЦ и бросили в ближайшем лесу под кустами.

По данным издания, школьница снимала все происходящее в туалете на камеру телефона.

Ранее сообщалось, что в Осташкове Тверской области 18-летняя студентка местного колледжа заколола маникюрными ножницами новорожденного сына.

Саму россиянку в результате госпитализировали с кровотечением. Ее состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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