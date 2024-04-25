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12:31, 25 апреля 2024Россия

Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

РЕН ТВ: в Тверской области студентка заколола новорожденного сына ножницами

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Осташкове Тверской области 18-летняя студентка местного колледжа заколола маникюрными ножницами новорожденного сына. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, беременная россиянка не состояла на учете в женской консультации. 23 апреля у нее отошли воды, однако к врачам студентка не обратилась и родила самостоятельно в туалете у себя дома. Подчеркивается, что ребенок появился на свет живым.

По словам собеседника телеканала, женщина перерезала пуповину маникюрными ножницами, а затем не менее 20 раз ударила ими сына, нанеся ему не совместимые с жизнью травмы. Саму студентку в результате госпитализировали с кровотечением. Ее состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

Ранее похожий случай произошел в городе Кстово Нижегородской области. Там 23-летняя россиянка родила девочку, после чего задушила ее. Таким образом женщина попыталась скрыть рождение ребенка.

Кроме того, в январе жительница поселка Горячеводский Ставропольского края родила ребенка, выбросила его в выгребную яму и уехала. Спустя 20 дней младенца обнаружил любовник россиянки. Как стало известно, к остановке сердца новорожденного привела нехватка воздуха.

ЖЗЛ
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