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16:32, 3 апреля 2024Россия

Россиянка родила дома дочь и задушила ее с одной целью

Жительница Нижегородской области родила дома дочь и задушила ее

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жительница города Кстово Нижегородской области родила дома дочь и задушила ее. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

23-летняя россиянка родила девочку 2 апреля в своей квартире на улице 3-й микрорайон. С целью скрыть рождение ребенка она перекрыла младенцу дыхательные пути.

В СК добавили, что следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс экспертиз. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело.

Ранее в Ставропольском крае жительница поселка Горячеводский родила ребенка, выбросила его в выгребную яму и уехала. Спустя 20 дней младенца обнаружил любовник россиянки. Как стало известно, к остановке сердца малыша привела нехватка воздуха.

Кроме того, в феврале завернутого в полиэтиленовый пакет младенца нашли в мусорном контейнере в Новокузнецке. Как выяснилось, новорожденный появился на свет без признаков жизни и мать решила избавиться от него.

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      Константин Лысяков
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