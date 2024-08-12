Жена российского миллиардера показала откровенное фото с Мальдив

Жена российского миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в бикини на отдыхе

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица снялась в черном бикини со стрингами, продемонстрировав обнаженные ягодицы. Она повязала на голову синюю косынку и надела солнцезащитные очки с черными линзами. Знаменитость позировала, лежа на животе на двух шезлонгах.

При этом модель отметила, что расположилась с семьей в отеле, который посещает в шестнадцатый раз.

Ранее в августе Елена Перминова также снялась в откровенной позе в бикини во время отдыха в Греции.