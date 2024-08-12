Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:24, 12 августа 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала откровенное фото с Мальдив

Жена российского миллиардера Лебедева Елена Перминова снялась в бикини на отдыхе

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица снялась в черном бикини со стрингами, продемонстрировав обнаженные ягодицы. Она повязала на голову синюю косынку и надела солнцезащитные очки с черными линзами. Знаменитость позировала, лежа на животе на двух шезлонгах.

При этом модель отметила, что расположилась с семьей в отеле, который посещает в шестнадцатый раз.

Ранее в августе Елена Перминова также снялась в откровенной позе в бикини во время отдыха в Греции.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов назвал четыре условия, при которых Россия достигнет успеха в СВО. Что нужно сделать?

      В российском регионе ввели свободное посещение детсадов из-за режима КТО

      Губерниев дал совет для сокращения отставания российского спорта от мирового

      Биржевые цены на нефть превысили 80 долларов за баррель

      В Румынии назвали число задержанных при переходе границы украинских дезертиров

      В России высказались о проблеме линии обороны в Курской области

      Женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет

      Россиянкам назвали тренды в одежде на осень

      МИД Литвы отреагировал на акцию возле посольства в Москве

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше