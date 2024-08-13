Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 13 августа 2024Ценности

55-летняя жена Олега Газманова показала лицо без макияжа

55-летняя жена Олега Газманова Марина снялась без макияжа в самолете
Марина Газманова

Марина Газманова. Фото: @marinagazmanova

Жена певца Олега Газманова дизайнер интерьеров, блогерша и писательница Марина Газманова показала лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя избранница исполнителя снялась в самолете по пути в Сочи. Она предстала перед камерой, сидя у иллюминатора в трикотажном белом топе и розовом кардигане.

Автор поста заплела волосы в косу и надела серьги-подвески с жемчугом. Она не стала наносить макияж, продемонстрировав естественную внешность.

В июле 57-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева также показала лицо без косметики.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Россиянам стало проще найти пару

      Названы способы побороть синдром хронической усталости

      В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС России севернее Часова Яра

      Россиянин нашел у своей бабушки бивень мамонта

      Российские военные закрепились у водохранилища в ДНР

      Лариса Долина назвала подписчика отбросом и оправдалась

      В Британии заявили о панике ВСУ из-за решения России по Курской области

      Диетолог назвал полезные после 50 лет продукты

      Пьяный россиянин ударил ребенка металлической трубой на детской площадке и был задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше