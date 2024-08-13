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17:34, 13 августа 2024Культура

Джеймс Кэмерон пообещал лично снять все части «Аватара»

Кэмерон заявил, что выступит режиссером четвертой и пятой частей «Аватара»

Фото: David Jones / Imago / Globallookpress.com

Кинематографист Джеймс Кэмерон, работающий над третьим фильмом «Аватар», заявил, что выступит режиссером четвертой и пятой частей проекта. Его цитирует The Hollywood Reporter.

69-летний культовый режиссер отметил, что он полон энергии и готов продолжить работу над франшизой. «Мне нравится то, что я делаю. Почему бы и нет? Сценарии, кстати, [уже] написаны. Я прочитал их около месяца назад. Это потрясающие истории. Их нужно сделать. Послушайте, режиссером станет кто-то другой, только если меня собьет автобус и я буду подключен к аппарату искусственного дыхания», — заявил он.

Релиз четвертой и пятой частей фильма запланирован на 2029 и 2031 годы соответственно.

Ранее Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара». Режиссер также поведал, что означает подзаголовок картины «Огонь и пепел».

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      Варвара Кошечкина
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