Американские сенаторы Грэм и Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс

Американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс уже в этом году.

Конгрессмены считают, что дальнейшая поддержка Киева отвечает коренным интересам Соединенных Штатов. Они пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выделение для украинской стороны дополнительной военной помощи.

Грэм и Блюменталь также заявили, что внесут на рассмотрение законопроект «Stand With Ukraine», когда Сенат США вновь соберется в сентябре. «Эта двухпартийная инициатива призвана систематизировать двустороннее соглашение о безопасности, заключенное администрацией президента [США Джо] Байдена и Украиной в июле», — отметили они.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу отметил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации отношений с Россией, чем вопросами военного поражения Украины. Он также подчеркнул, что сейчас страны Запада готовы дальше поддерживать Украину, однако не имеют четкой стратегии завершения конфликта.