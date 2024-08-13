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01:27, 13 августа 2024Мир

Американские сенаторы призвали НАТО принять Украину в альянс

Американские сенаторы Грэм и Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс уже в этом году.

Конгрессмены считают, что дальнейшая поддержка Киева отвечает коренным интересам Соединенных Штатов. Они пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выделение для украинской стороны дополнительной военной помощи.

Грэм и Блюменталь также заявили, что внесут на рассмотрение законопроект «Stand With Ukraine», когда Сенат США вновь соберется в сентябре. «Эта двухпартийная инициатива призвана систематизировать двустороннее соглашение о безопасности, заключенное администрацией президента [США Джо] Байдена и Украиной в июле», — отметили они.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу отметил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации отношений с Россией, чем вопросами военного поражения Украины. Он также подчеркнул, что сейчас страны Запада готовы дальше поддерживать Украину, однако не имеют четкой стратегии завершения конфликта.

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      Марина Совина
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