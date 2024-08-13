Аналитик Килинкаров: Аваков нужен США, чтобы урегулировать конфликт с Россией

США рассматривают кандидатуру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому как намерены перевести военный конфликт с Россией в политико-дипломатическое урегулирование. Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

По его словам, решение по реформированию украинской власти уже принято. Поэтому, если в США уже обсуждают кандидатуру Авакова, то это означает, что режиму Зеленского пришел конец. Килинкаров добавил, что если бы американцам нужна была война, то вопрос смены власти на Украине бы даже не поднимался.

По его мнению, фигура Авакова всплыла не случайно, потому что в США понимают, что если начнется политико-дипломатическое урегулирование конфликта, внутри самой Украины активизируется серьезный политический процесс.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах США заменить Зеленского. Российская разведка сообщила, что Зеленский вызывает недовольство как у республиканцев, так и у демократов — вся американская элита выступает за смену власти на Украине.

