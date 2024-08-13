Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 13 августа 2024Бывший СССР

Аналитик рассказал о намерениях США сменить Зеленского на Авакова

Аналитик Килинкаров: Аваков нужен США, чтобы урегулировать конфликт с Россией
Арсен Аваков

Арсен Аваков. Фото: РИА Новости

США рассматривают кандидатуру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому как намерены перевести военный конфликт с Россией в политико-дипломатическое урегулирование. Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

По его словам, решение по реформированию украинской власти уже принято. Поэтому, если в США уже обсуждают кандидатуру Авакова, то это означает, что режиму Зеленского пришел конец. Килинкаров добавил, что если бы американцам нужна была война, то вопрос смены власти на Украине бы даже не поднимался.

По его мнению, фигура Авакова всплыла не случайно, потому что в США понимают, что если начнется политико-дипломатическое урегулирование конфликта, внутри самой Украины активизируется серьезный политический процесс.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах США заменить Зеленского. Российская разведка сообщила, что Зеленский вызывает недовольство как у республиканцев, так и у демократов — вся американская элита выступает за смену власти на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Россиянам стало проще найти пару

      Экстренную госпитализацию Треповой из колонии опровергли

      Медведев пообещал Украине «самые разные последствия» за атаку на Курскую область

      Мошенники попытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей

      53-летняя Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности

      Москвичам пообещали возвращение лета

      В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС России севернее Часова Яра

      Названы способы побороть синдром хронической усталости

      Россиянин нашел у своей бабушки бивень мамонта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше