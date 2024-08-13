В СВР заявили о планах США заменить Зеленского. Кто может стать новым президентом Украины?

СВР: США обсуждают замену Зеленского на более управляемого Авакова

В Вашингтоне начали рассматривать варианты замены Владимира Зеленского на посту президента Украины — руководство США недовольно действиями нынешнего лидера страны. По данным пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, Штаты хотят видеть на его месте более управляемую и менее коррумпированную фигуру.

Российская разведка сообщает, что Зеленский вызывает недовольство как у демократов, так и у республиканцев — вся американская элита выступает за смену власти на Украине. Главная причина этому кроется в их сомнениях «в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев».

Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины. [Он] перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий из сообщения пресс-бюро СВР России

Кто может сменить Зеленского на посту президента?

В СВР России указали, что на данный момент на пост главы Украины рассматривается бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). Вашингтон уже поручил НПО проработать соответствующий сценарий.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вопрос проработки сценария прихода Авакова к власти уже обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Кроме того, к обсуждениям подключены и влиятельные депутаты Верховной рады от правящей партии Зеленского «Слуга народа». «В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост», — указали в российской службе разведки.

Что известно о возможном кандидате?

Аваков занимал пост главы украинского МВД в 2014-2021 годах при президентах Порошенко и Зеленском. До этого в 2012–2014 годах он был депутатом Верховной Рады, а в 2005–2010 годах возглавлял Харьковскую областную администрацию.

В мае 2024 года МВД России объявило его в розыск.

Американцы рассматривают кандидатуру Авакова из-за того, что у него выстроены связи с украинскими националистическими формированиями. Кроме того, он смог сохранить относительно близкие контакты с лидерами европейских стран. Смену власти на Украине в Белом доме называют возможностью лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украину назвали «черной дырой» Европы

Как указали в СВР, пока американцы ищут легитимного вменяемого политика на пост украинского президента, страна превращается в «черную дыру» Европы. По мнению представителей разведки, единственной реальной основой для мирного урегулирования конфликта и начала переговоров является позиция, озвученная президентом России Владимиром Путиным.

При этом сам Путин накануне заявил, что сейчас ни о каких переговоров с Киевом не может быть и речи. Такое заявление глава государства сделал после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на российскую территорию и напали на мирных жителей. Бои в приграничье ведутся уже неделю.

Ранее в качестве замены Зеленскому называли Залужного

В июне СВР сообщала, что Вашингтон планирует заменить Зеленского экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда причиной таких размышлений послужила победа россиян на поле боя. «Белый дом не задумываясь выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта», — отмечали в спецслужбе.

Разговоры о смене Зеленского на посту президента идут уже долгое время. Они начались еще до официального окончания его полномочий 20 мая. По последним данным, помимо Авакова и Залужного на пост президента Украины также рассматривался глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). В случае резкого ухудшения ситуации на пост могут быть рассмотрены также Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.