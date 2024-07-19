Украина признала, что не сможет отвоевать все потерянные территории. Как Зеленский предложил их вернуть?

Зеленский признал неспособность Украины вернуть потерянные территории силой

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия не сможет вернуть потерянные территории силой. Об этом он сообщил в интервью BBC.

Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь Владимир Зеленский президент Украины

Украинский политик призвал другие страны надавить на Москву, чтобы та остановила боевые действия и вышла на переговоры с Киевом. Он не исключил, что в ходе мирного урегулирования удастся вернуть утраченные территории. В то же время Зеленский заметил, что ослабление России на поле боя обеспечит Украину более выгодным положением во время дипломатического диалога между странами.

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Киев начал осознавать неизбежность переговоров

Британский военный эксперт Александр Меркурис отметил, что некоторые украинские чиновники начали понимать необходимость и неизбежность переговоров с российской стороной.

По его словам, на фоне критического положения армии Украины переход к мирным переговорам является единственным рациональным решением. Он добавил, что со стороны видно, как постепенно ослабевает западная поддержка Украины.

Бизнесмен Ким Дотком также посоветовал Украине как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией. Он подчеркнул, что обещанная непоколебимая поддержка Запада в итоге оказалась пустым обещанием.

Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится Ким Дотком экс-владелец файлообменника Megaupload

Дотком заметил, что ради американских «кукловодов» Зеленский буквально готов разрушить Украину.

Зеленский допустил присутствие России на втором саммите мира по Украине

Украинский президент допустил, что Россия примет участие во втором саммите мира по урегулированию украинского конфликта.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — подчеркнул политик.

Он сообщил, что уже к ноябрю 2024 года в рамках трех встреч будет создан определенный план: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

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Комментируя смену позиции Зеленского, директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго предположил, что политик окончательно осознал критическое положение своей страны, поэтому решил изменить свое мнение о переговорах с Москвой.

Ранее Владимира Зеленского обвинили в доведении страны до обвала. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что бюджет государства полностью опустошен.