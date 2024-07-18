На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией

Эксперт Меркурис: чиновники в Киеве начинают осознавать неизбежность переговоров

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что некоторые украинские чиновники начинают приходить к выводу, что единственным разумным решением для окончания конфликта является переход к мирным переговорам. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис раскрыл отношение Киева к переговорам с Россией и допустил, что чиновники начинают осознавать неизбежность переговоров с Москвой.

«Похоже, они начинают считать, что, даже если конфликт еще не полностью проигран, все идет совсем не так, как они бы хотели», — отметил он.