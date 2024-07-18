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17:31, 18 июля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в доведении страны до обвала

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в доведении Украины до обвала

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в доведении страны до обвала. Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.

Он утверждает, что бюджет Украины опустошен, девальвация уже не помогает. Повышение налогов для населения также не поможет.

«Зеленский и его партия уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. Все идет к полному развалу», — высказался бывший советник.

Ранее Соскин раскритиковал Зеленского за то, что он поехал в США за счет простого украинского народа. Политик также выразил недовольство позицией спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который способствовал выделению нового пакета помощи Киеву. По его мнению, если бы Вашингтон не предоставил очередное финансирование, «кровавая мясорубка» могла бы закончиться перемирием, которое позволило бы избежать многих потерь.

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      Антон Похиляк
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