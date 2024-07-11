Зеленского раскритиковали за визит в США за счет простых украинцев

Экс-советник Кучмы Соскин раскритиковал Зеленского за визит в США за счет народа

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что он поехал в США за счет простого украинского народа.

Политик также выразил недовольство позицией спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который способствовал выделению нового пакета помощи Киеву. По его мнению, если бы Вашингтон не предоставил очередное финансирование, «кровавая мясорубка» могла бы закончиться перемирием, которое позволило бы избежать многих потерь.

«Вот с ним наш Зеленский верховный правитель, антиконституционный правитель, узурпирующий власть, встречался за наши деньги в Вашингтоне. Нехило, да? И жену еще туда повез», — возмутился Соскин.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер задался вопросом, что будет делать Владимир Зеленский в случае поражения Украины в конфликте.

