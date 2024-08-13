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09:26, 13 августа 2024Мир

В СВР уличили США в попытке заменить Зеленского

СВР: США готовят кампанию по дискредитации и замене Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

США готовят кампанию по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и его замены на менее коррумпированного лидера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Службы внешней разведки (СВР) России.

«В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», — утверждается в докладе.

Согласно докладу, «в американской элите растет недовольство Зеленским», так как он «предпринимает безумные шаги», способные распространить конфликт за пределы его страны. По данным СВР, в Белом доме считают, что замена президента Украины «позволит Западу лучше подготовиться» к возможным переговорам с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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      Елизавета Мытарева
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