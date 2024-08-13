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10:01, 13 августа 2024Мир

Раскрыта фигура для замены Зеленского в интересах западных элит

СВР: американские НПО создают план прихода Авакова к власти на Украине
Арсен Аваков

Арсен Аваков . Фото: Сергей Плачков / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена уже поручила аффилированным с Вашингтоном неправительственным организациям (НПО) создание плана прихода экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) к власти на Украине. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Сейчас вопрос [создания подобного плана] обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" [депутата Юлии] Тимошенко и "Европейская солидарность" [бывшего украинского президента Петра] Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа"», — говорится в сообщении разведывательной службы.

Ранее пресс-служба СВР сообщила, что США готовят кампанию по дискредитации действующего украинского лидера Владимира Зеленского и его замены на менее коррумпированного главы государства.

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      Виктория Кондратьева
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