В СВР рассказали о превращении Украины в «черную дыру» Европы

СВР рассказала о медленном превращении Украины в «черную дыру»

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Украина медленно превращается в «черную дыру» Европы. Заявление пресс-бюро СВР во вторник, 13 августа, публикует РИА Новости.

В СВР отмечают, что единственной реальной основой для мирного урегулирования и переговоров является позиция, озвученная президентом России Владимиром Путиным и пока американцы ищут легитимного вменяемого политика в украинской верхушке, страна превращается в «черную дыру» Европы.

11 июля СВР опубликовала донесение резидента в Киеве о планах сменить Зеленского. Согласно ему США рассматривают в качестве замены Зеленского руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, экс-президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.