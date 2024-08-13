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09:39, 13 августа 2024Силовые структуры

В СВР рассказали о превращении Украины в «черную дыру» Европы

СВР рассказала о медленном превращении Украины в «черную дыру»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Украина медленно превращается в «черную дыру» Европы. Заявление пресс-бюро СВР во вторник, 13 августа, публикует РИА Новости.

В СВР отмечают, что единственной реальной основой для мирного урегулирования и переговоров является позиция, озвученная президентом России Владимиром Путиным и пока американцы ищут легитимного вменяемого политика в украинской верхушке, страна превращается в «черную дыру» Европы.

11 июля СВР опубликовала донесение резидента в Киеве о планах сменить Зеленского. Согласно ему США рассматривают в качестве замены Зеленского руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, экс-президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

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      Владимир Седов
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