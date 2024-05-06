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13:05, 6 мая 2024Бывший СССР

Кличко, Залужный или Порошенко. В России заявили, что США ищут замену Зеленскому

СВР России: США негласно ищут альтернативу Зеленскому на Украине

Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

Соединенные Штаты ищут альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому, для этого Вашингтон установил контакты с рядом украинских политических деятелей. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По имеющимся данным, контакты установлены с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа также ведется с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Эти лица могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости немедленной смены лидера, отметили в СВР.

Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики

Служба внешней разведки России

В СВР заметили, что власти США не скрывают, что им безразлично, кто встанет во главе Украины. Единственное, что важно — продолжение конфликта с Россией.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что разговоры о смене Владимира Зеленского на посту президента Украины преждевременны.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кличко критиковал курс Украины при Зеленском

В январе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина движется в неправильном направлении. Градоначальник не стал называть имена ответственных людей, но отметил, что «они хотят, чтобы все было централизовано». В качестве примера Кличко привел украинские СМИ и телевидение, которые транслируют телемарафон с «одной информацией». Политик отметил, что поделился своими опасениями с западными послами в Киеве, и некоторые из них разделили его позицию.

Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом

Виталий Кличко мэр Киева

Кличко часто критикует Зеленского. Так, например, в интервью швейцарскому порталу он говорил, что не удивлен падением рейтинга украинского лидера и считает, что таким образом тот расплачивается за ошибки. Политик также обвинял президента в проведении обысков у конкурентов. Эксперты отмечали, что Зеленский хотел бы убрать Кличко с должности мэра, но сделать этого пока не может.

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Порошенко заявил о намерении участвовать в следующих выборах на Украине

По его словам, для проведения выборов Киев должен добиться определенного успеха на поле боя. Порошенко также объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал бывшего главу государства за подобные заявления. «У нас война, а у него уже выборы», — отметил он.

На вопрос о том, знает ли Порошенко что-то об организации голосования, Подоляк ответил: «Петр Алексеевич никогда ничего не знает, кроме того, что фанфаронствует».

В конце ноября 2023 года депутаты Верховной Рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Зеленский заявил, что большинство украинцев якобы считают проведение выборов опасным и бессмысленным, хотя отметил, что победил бы, если бы они все же состоялись. В то же время социологический центр «Социс» выяснил, что бывший главком ВСУ Залужный выиграл бы президентские выборы. Так, он набрал бы в первом туре 41 процент голосов, а действующий президент — 23,7 процента.

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      Алина Гончарова
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