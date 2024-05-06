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11:13, 6 мая 2024Бывший СССР

В СВР заявили о контактах США с украинскими политиками по смене Зеленского

СВР: США обсуждают с Залужным, Порошенко, Кличко и Ермаком смену Зеленского

Фото: Thomas Peter / Reuters

США ведут контакты с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, экс-президентом Украины Петром Порошенко и другими украинскими политиками возможную смену Владимира Зеленского. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым», — заявили в ведомстве.

По данным СВР, украинские политики могут оказаться востребованы в случае резкого ухудшения положения ВСУ на фронте и появления необходимости срочной смены лидера страны. Как отметили представители российской разведки, в таком случае можно будет списать проблемы на неудачи действующего президента страны и выбрать одного из них на его место.

В марте украинский боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью немецкому изданию Focus заявил, что если во время боевых действий оказалось возможным уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то должна быть возможность заменить и Зеленского. Кличко также подчеркнул, что ему жаль, что Залужного отправили в качестве посла в Лондон.

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      Александр Курбатов
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