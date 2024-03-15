Кличко назвал возможной замену Зеленского

Кличко: если можно уволить Залужного, то можно заменить и Зеленского

Если во время боевых действий оказалось возможным уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, то должна быть возможность заменить и президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил украинский боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

«Если в военное время можно заменить главнокомандующего Вооруженными силами, то то же самое касается и президента, верно? Мы живем в условиях военного положения — все контролируется централизованно: судебная власть, полиция, СМИ. Но у нас по-прежнему демократия. Не правительство должно командовать народом, а наоборот», — отметил он.

Кличко также подчеркнул, что ему жаль, что Залужного отправили в качестве посла в Лондон. По его словам, знания и навыки экс-главкома ВСУ важны для Украины на месте.

Кроме того, спортсмен напомнил о конфликте его брата с Зеленским. Он подчеркнул, что президент за два года ни разу не посетил мэрию Киева, и отметил, что проблемы в отношениях с главой столицы имеются у Зеленского, а не наоборот.

Ранее снятие Валерия Залужного с поста главкома ВСУ назвал большой ошибкой мэр Киева Виталий Кличко. Он также заявил, что Зеленский должен был объяснить причины такого решения, поскольку многие украинцы «чувствовали растерянность и отчаяние».