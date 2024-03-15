Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 15 марта 2024Бывший СССР

Кличко назвал возможной замену Зеленского

Кличко: если можно уволить Залужного, то можно заменить и Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если во время боевых действий оказалось возможным уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, то должна быть возможность заменить и президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил украинский боксер Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

«Если в военное время можно заменить главнокомандующего Вооруженными силами, то то же самое касается и президента, верно? Мы живем в условиях военного положения — все контролируется централизованно: судебная власть, полиция, СМИ. Но у нас по-прежнему демократия. Не правительство должно командовать народом, а наоборот», — отметил он.

Кличко также подчеркнул, что ему жаль, что Залужного отправили в качестве посла в Лондон. По его словам, знания и навыки экс-главкома ВСУ важны для Украины на месте.

Кроме того, спортсмен напомнил о конфликте его брата с Зеленским. Он подчеркнул, что президент за два года ни разу не посетил мэрию Киева, и отметил, что проблемы в отношениях с главой столицы имеются у Зеленского, а не наоборот.

Ранее снятие Валерия Залужного с поста главкома ВСУ назвал большой ошибкой мэр Киева Виталий Кличко. Он также заявил, что Зеленский должен был объяснить причины такого решения, поскольку многие украинцы «чувствовали растерянность и отчаяние».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      Создано новое лечение против неизлечимой опухоли мозга

      Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

      Цены на российскую пшеницу стали расти впервые с начала года

      Власти рассказали подробности об отражении атаки БПЛА в Калужской области

      В Петербурге нашли уникальное место

      Российские суды подали исков к Clearstream на 74 миллиона евро

      В морском порту Новороссийска ввели запрет на плавание судов

      В ФСБ рассказали о задержании россиянина за передачу данных об ОПК Украине

      Медведев проголосовал на выборах президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше