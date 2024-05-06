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12:11, 6 мая 2024Бывший СССР

Песков назвал преждевременными разговоры о смене Зеленского

Песков: преждевременно говорить о смене Зеленского

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Разговоры о смене Владимира Зеленского на посту президента Украины преждевременны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас преждевременно об этом говорить, на данном этапе я предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки», — заявил он.

Ранее в СВР сообщили, что США ведут переговоры по возможной смене Владимира Зеленского на посту президента Украины с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса президента Андреем Ермаком и экс-президентом республики, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко. Предполагается, что один из них может занять пост президента Украины при необходимости.

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      Александр Курбатов
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